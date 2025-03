MOONLIGHT HAZE zähmt den Sturm

Am 23. mai 2025 erscheint via Scarlett Records das vierte Studio-Album "Beyond" von MOONLIGHT HAZE. Die erste Single 'Tame The Storm' vermittelt einen ersten Eindruck.



Sängerin Chiara Tricarico ist gerade mit AVANTASIA auf Tour.



"Beyond" Trackliste:



01 Beyond

02 Tame The Storm

03 Crystallized

04 Chase The Light

05 Would You Dare?

06 L'Eco Del Silenzio

07 D.N.A. (Do Not Apologize)

08 Untold

09 Time To Go

10 Awakening



11 A Brand New Sky (CD bonus-track

12 Alive Again (vinyl bonus-track)



Tame The Storm







