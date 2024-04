MOB RULES mit CARA-Cover

Mit 'Fame' covern die Melodic-Metaller von MOB RULES die Sängerin IRENE CARA.

Der Song stammt vom kommenden "Celebration Day - 30 Years Of Mob Rules", das am 03. Mai über SPV/Steamhammer erscheint.

Anbei die Songs der Jubiläumsscheibe:

CD1

01. Way Of The World

02. Run To The Hills (IRON MAIDEN-Cover)

03. Fame (IRENE CARA-Cover)

04. Square Hammer (GHOST-Cover)

05. Ghost Town (re-recorded)

06. Sacred Heart (DIO-Cover)

07. Ghost Of A Chance

08. Hollowed Be Thy Name

09. Sinister Light

10. Black Rain

11. Ice & Fire

12. Somerled

13. Flag Of Life

14. Unholy War

15. Fuel To The Fire

CD2

01. Raven's Flight (AMON AMARTH-Cover)

02. Hymn Of The Damned

03. Lord Of Madness (re-recorded)

04. Evolution's Falling

05. Shores Ahead

06. Hydrophobia

07. Hold Back The Light

08. Tele Box Fool

09. Desperate Son

10. The Sirens

11. Better Morning

12. Trial By Fire

13. On The Edge

14. Rain Song

15. Dykemaster's Tale