MIRUTHAN besingt das Land der Verdammten

Düstere Klänge aus dem sonst so sonnigen Australien. MIRUTHAN zelebriert eine Mischung aus Black Metal und Death Metal. Heute erscheint das neue Lyricvideo 'Land Of The Damned'.



Mit dem Song eröffnet die Band eine Mythologie rund um die Welt apokalytischer Gefahren, einschließlich des beliebtesten apokalyptischen Wesens aller – Zombies.