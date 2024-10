MIRACLE OF SOUND geht 2025 auf Europa-Tour

Am 8. November 2024 erscheint über Napalm Records das erste physisches Album "Materia (Best Of 2011 - 2024)" von MIRACLE OF SOUND.



Auch der Song 'SKÅL!' wird auf der Platte vertreten sein. Das Video könnt ihr euch jetzt schon ansehen.



Ab Februar geht Gavin Dunne dann mit seiner Band auf Europa-Tour und kommt auch für vier Konzerte nach Deutschland. Es ist seine erste Tour als MIRACLE OF SOUND überhaupt. Hier sind die Tourdaten:



Feb 15 2025 - DUBLIN, IE - The Academy

Mar 07 2025 - BELFAST, UK - Limelight 2

Mar 14 2025 - BIRMINGHAM, UK - 02 Institute 2

Mar 15 2025 - BRISTOL, UK - Trinity

Mar 18 2025 - YORK, UK - The Crescent

Mar 19 2025 - GLASGOW, UK - The Garage

Mar 21 2025 - MANCHESTER, UK - Academy 2

Mar 22 2025 - LONDON, UK - Islington Assembly Hall

May 03 2025 - BERLIN, DE - Columbia Theatre

May 04 2025 - MÜNCHEN, DE - Backstage, Werk

May 06 2025 - KRAKOW, PL - Klub Studio

May 08 2025 - HAMBURG, DE - Gruenspan

May 10 2025 - STOCKHOLM, SE - Kagelbanan

May 12 2025 - HELSINKI, FI - Tavastia

May 14 2025 - OSLO, NO - John Dee

May 15 2025 - COPENHAGEN, DK - Pumpehuset

May 17 2025 - ESSEN, DE - Turock

May 18 2025 - UTRECHT, NL - Tivoli Vredenburg - Pandora

May 20 2025 - PARIS, FR - Machine Du Moulin Rouge



SKÅL! - METAL VERSION by Miracle Of Sound (Viking Folk Metal)







https://www.youtube.com/watch?v=3RhHBx_ZtWQ

