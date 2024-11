MICHAEL WILTON mit erstem Soloalbum im Dezember

QUEENSRŸCHE-Gründungsgitarrist Michael "Whip" Wilton wird am 6. Dezember sein mit Spannung erwartetes Soloalbum "Volume 1" über Rat Pak Records veröffentlichen.

Zusammen mit dem kraftvollen Sänger Mark Winterman aus Seattle, dem Schlagzeuger Sonny Sudra und dem Bassisten "Hodgy" bietet Michael neun kraftvolle Songs, die an den Sound erinnern, für den er am besten bekannt ist.

Album-Trackliste:

01. People Suffer

02. Get Away

03. Glitch In Time

04. Toxic Girl

05. Reason To Fight

06. On Your Way

07. Turn The Page

08. Wasted Time

09. Drowning At Daybreak