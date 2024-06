METAL CHURCH mit Hommage an Mike Howe

In Gedenken an ihren am 26. Juli 2021 verstorbenen Sänger Mike Howe haben die Mannen von METAL CHURCH ein neues Live-Album im Gepäck.

"The Final Sermon" beinhaltet die Aufnahmen zum letzten METAL CHURCH-Konzert mit Mike Howe in Japan. Das Album erscheint am 26. Juli - an dessen dritten Todestag - via Reaper Entertainment.

Folgende Songs sind enthalten:

01. Damned If You Do

02. Needle And Suture

03. Fake Healer

04. In Mourning

05. Human Factor

06. Date With Poverty

07. The Black Things

08. Gods Of A Second Chance

09. Start The Fire

10. Watch The Children Pray

11. Beyond The Black

12. By The Numbers

13. No Friend Of Mine

14. Badlands