METALLICA: Neues Album!

Wer? METALLICA!

Was? Ein neues Album

Titel? "72 Seasons"!

Cover? Hier zu sehen!

Erste Single? 'Lux Aterna', unten zu sehen/hören

Tour? Ja, die "M72"-World-Tour 2023/24 - zwei Abende, zwei verschiedene Sets

Auch in Deutschland? Ja - am 26. und 28. Mai 2023 in Hamburg und München am 24. und 26. Mai 2024mit ARCHITECTS, MAMMOTH WVH, FIVE FINGER DEATH PUNCH und ICE NINE KILLS

Geil? Geil!