MESHUGGAH: Headliner-Tour im März 2024

MESHUGGAH wird im März 2024 eine Headliner-Tour quer durch Europa spielen und dabei insbesondere Länder auf dem europäischen Festland ansteuern, die während der ersten Etappe der "Immutable"-Tour fehlten. Auf der Tour quer durch Europa wird MESHUGGAH von THE HALO EFFECT und MANTAR begleitet.



MESHUGGAH Tour 2024

Special Guests: THE HALO EFFECT, MANTAR



07.03.2024 - HU - Budapest, Barba Negra + AVATAR

08.03.2024 - CZ - Prag, Forum Karlin

09.03.2024 - NL - Eindhoven, Headbangers Parade - Festival, nur MESHUGGAH

11.03.2024 - DE - Wiesbaden, Schlachthof

12.03.2024 - DE – Hamburg, Grosse Freiheit 36

15.03.2024 - PL - Warschau, Stodola

16.03.2024 - DE – Berlin, Columbiahalle

17.03.2024 - PL - Krakau, Studio

19.03.2024 - DE - München, Tonhalle

20.03.2024 - IT - Mailand, Alcatraz

21.03.2024 - CH - Lausanne, Salle Métropole

23.03.2024 - ESP - Bilbao, Santana 27

24.03.2024 - ESP - Madrid, La Riviera

25.03.2024 - ESP - Barcelona, Razzmatazz

28.03.2024 - DE - Köln, Palladium

Quelle: Iris Bernotat/Atomic Fire Records