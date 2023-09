Neuer Clip von TORN THE FUCK APART

Von der US-amerikanischen Death-Metal-Band TORN THE FUCK APART ging soeben ein Audioclip zu 'Corrosive Form' aus dem neuen Album "Kill.Bury.Repeat" online, das am 6. Oktober erscheinen soll.





Quelle: https://ashermediarelations.com/ Redakteur: Stefan Kayser Tags: torn the fuck apart killburyrepeat corrosive form