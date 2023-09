AMARANTHE ist unersättlich!

Schön für uns, so kommen wir doch in den Genuss von Single Nummer zwei: 'Insatiable'. Auch sie stammt vom angekündigten neuen Album "The Catalyst", das am 23. Februar 2024 via Nuclear Blast erscheint.



Insatiable







https://www.youtube.com/watch?v=5VJuiLVsFbk



Quelle: Nuclear Blast Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: amaranthe the catalyst insatiable