FIT FOR A KING 2023 auf Tour mit EMMURE, THROWN und THE GLOOM IN THE CORNER

Die bekannte Metalcore-Band FIT FOR A KING aus Texas beginnt demnächst die "Hell We Create"-Tour. Im Gepäck haben sie diesmal EMMURE ebenfalls aus den USA, THROWN aus Schweden und THE GLOOM IN THE CORNER aus Australien.



Das Multi-Kulti-Paket tritt dieses Jahr in folgenden Städten auf:

25.11. Köln, Essigfabrik

29.11. Pratteln, Konzertfabrik Z7

30.11. Karlsruhe, Substage

2.12. Vienna, Flex

4.12. München, Backstage Werk

5.12. Leipzig, Felsenkeller

6.12. Berlin, SO36

8.12. Hannover, Musikzentrum

9.12. Hamburg, Gruenspan



Über die offizielle Website der Band könnt ihr noch die Tickets für die Tour ergattern. Aber beeilt euch, viele Konzerte sind schon ausverkauft.

