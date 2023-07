MEGAHERZ erzählt vom Engelsgesicht

Am 11. August erscheint via Napalm Records das neue MEGAHERZ-Album "In Teufels Namen". Mit 'Engelsgesicht' gibt es die nächste Auskopplung.



https://www.youtube.com/watch?v=BMo1fB64ddE

