FEUERSCHWANZ: Release von

Dazu das Statement der Band:



"Liebe Metvernichterinnen und Metvernichter,

wir machen es kurz: Aus produktionstechnischen Gründen verzögert sich die Auslieferung und somit auch die Veröffentlichung unseres neuen Albums FEGEFEUER um 2 Wochen. Am 21.07. könnt ihr gemeinsam mit uns das Album in den Händen halten - und glaubt uns, wir sind genau so ungeduldig wie ihr!



Die gute Nachricht des Tages: Wir zaubern noch eine weitere Single aus unserem FEGEFEUER Album für euch aus dem Hut! 'SGFRD Dragonslayer' wird am 6. Juli auf die Welt losgelassen, und die Wartezeit aufs neue Album hoffentlich ein wenig verkürzen.



Und wir verraten euch jetzt schon: Das war der aufwändigste und spektakulärste Videodreh, den wir je hatten!"



Gut, lasset uns bis dahin noch den einen odere anderen Becher Met vernichten!

