SKULL & CROSSBONES mit erstem Videoclip

SKULL & CROSSBONES, die neue, melodische Power-Metal-Band aus dem Schwabenland wird, wie bereits berichtet, am 08.09.2023 ihr Debütalbum "Sungazer" über Massacre Records unter die Leute bringen. Nun gibt es auch die erste Videosingle zum Titelstück, in dem ihr die ehemaligen Sturmhexen Jürgen Wannenwetsch (Bass), Volker Schmietov und Tobi Kipp (Gitarren) und Marc Oppold (Drums, auch TYRANT) zusammen mit ihrem neuen, im Dezember eingestiegenen Sänger Tobi Huebner (FORENSICK, LANCELOT, THE WOODPECKERS) bestaunen könnt.



Die Scheibe wurde bei Marc Ayerle in seinem Studio der Klangmanufaktur aufgenommen, der Videoclip wurde von Michael Vetter ("Menschbilder") produziert.



Quelle: Band via YouTube Redakteur: Rüdiger Stehle Tags: skull crossbones sungazer stormwitch