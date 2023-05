MEDIEVAL STEEL - Neues Album

Die US-Metaller MEDIEVAL STEEL arbeiten an ihrem dritten Studioalbum "Blood Moon", das noch in diesem Jahr erscheinen soll. Die ersten Hörproben 'Death Never Dies' und 'War Cry' sind bereits auf Open Spotify zu hören.

Nachdem die europäischen Fans der Band noch heute auf eine physische Veröffentlichung des selbst produzierten Vorgängeralbums "Gods Of Steel" warten, bleibt zu hoffen, dass die Band dieses Mal ein Label und/oder einen Vertrieb findet, die ihr dabei zur Hand gehen, das Produkt auch diesseits des großen Teichs unter die Leute zu bringen.

Auch auf YouTube sind die beiden Songs bereits verfügbar.