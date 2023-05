CRUACHAN und der Geist der toten Kinder

Weil ihr aktuelles Album "The Living And The Dead" so toll ist und bei den Fans richtig gut ankommt, haben die Iren CRUACHAN einen weiteren Song ausgekoppelt, zu dem es nun ein Lyrikvideo mit einem hübschen Schattenspiel gibt. Die Songwahl fiel auf das schwarzmetallischste Stück des Albums, namentlich 'The Ghost', dem Mathias Vreth Lilmans von FINNTROLL und ...AND OCEANS im Duett mit Bandgründer Keith Fay seine Stimme leiht.

Das Stück und das Video nehmen auf ergreifende Weise und in aller Deutlichkeit Stellung zu der Gewalt, der Vernachlässigung und dem Missbrauch, der nach aktuellen Ermittlungen in kirchlichen Waisenhäusern in Irland (Ireland’s Mother and Baby Homes) über viele Jahre hinweg zwischen 1922 und 1998 über 9.000 Kinder das Leben gekostet hat. Das Stück findet in 'The Crow' seine Fortsetzung.