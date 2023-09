MARI BOINE: Album mit Bugge Wesseltoft

Die samische Künstlerin und AktivistIn Mari Boine hat gemeinsam mit dem international bekannten Pianisten und Jazzmusiker Bugge Wesseltoft aus Norwegen ein Album aufgenommen. Unter dem Titel "Amame" wird es in einer Woche, am 29.09.2023, via By Norse veröffentlicht und enthält elf wunderschöne, berührende Tracks mit profunden Lyrics. Durch die Videos von 'Elle' und 'Eadnán bákti' kann man bereits einen ersten Eindruck vom neuen Werk gewinnen. In den nächsten Wochen tourt Mari Boine vorerst wieder in Norwegen.

