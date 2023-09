WOLFHEART kündigt Headlinertour im Herbst an

Nachdem in den letzten Wochen noch einige neue Termine hinzugekommen sind, ist die "King Of The North"- Tour nun bereit Europa zu erobern. Headliner ist die finnisches Melodic-Death-Metal-Band WOLFHEART, doch Mastermind und Bandchef Tuomas Saukkonen wird auch mit seinen Kollegen von BEFORE THE DAWN, die diesen Sommer erst ihre Reunion gefeiert haben, auf der Bühne stehen. Dieses sackschwere Paket wird noch mit ihren Kollegen von HINAYANA vervollständigt und verspricht ein Fest für alle Freunde der finnischen Musik.

Tourdaten:

08.11.23 Kubana, Siegburg

09.11.23 Mergener Hof, Trier

11.11.23 Turock, Essen

12.11.23 PMK, Innsbruck

14.11.23 Backstage München, München

16.11.23 Szene, Wien

17.11.23 Hellraiser, Leipzig

18.11.23 Metal Hammer Paradise, Weissenhäuser Strand

19.11.23 ORWOhaus, Berlin

23.11.23 Chemiefabrik, Dresden

24.11.23 MS Connexion, Mannheim

25.11.23 Musikzentrum, Hannover