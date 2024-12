MANNTRA kündigt neues Album an

Am 21. Februar 2021 erscheint via Napalm Records das neue, achte Studio-Album "Titans" von MANNTRA. Als erstes offizielles Musik-Video gibt es heute eine Cover-Version von MIRACLE OF SOUNDs Song 'Skal'.



MANNTRA zur neuen Single 'Skal':

" 'Skal' ist die erste Single aus unserem kommenden Album "Titans". Wir haben uns entschieden, diesen Song von MIRACLE OF SOUND zu covern, weil er uns vom ersten Hören an gefesselt hat und bereits den typischen MANNTRA-Vibe verkörpert. Es fühlte sich an wie ein Song, den wir in einer parallelen Realität hätten schreiben können. Eigentlich covern wir nicht, aber dieser Song passt perfekt zur Energie und den Themen des Albums!"



"Titans" Trackliste:



01. Ceremony

02. Titans

03. Teuta

04. The Heart Of The Storm

05. Unholy Water (Voda)

06. Skal (MIRACLE OF SOUND Cover)

07. Higher

08. My Sandman

09. Riders In The Dawn

10. Forgotten pt.1

11. Forgotten pt.2 - The Ritual

12. Nav



Skal (Miracle Of Sound Cover)







https://www.youtube.com/watch?v=lt1MCZuuFI4

Quelle: Napalm Records Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: manntra titans skal miracle of sound