MAGNUM-Gitarrist Tony Clarkin ist verstorben

MAGNUM-Gitarrist Tony Clarkin ist am 7. Januar 2024 nach kurzer Krankheit im Alter von 77 Jahren verstorben.



Am 12. Januar 2024 erscheint mit "Here Comes The Rain" das letzte MAGNUM-Album von Tony Clarkin. Der Gitarrist hatte die britische Melodic-Hardrock-Band zusammen mit Sänger Bob Catley im Jahr 1972 gegründet. RIP, Tony!

