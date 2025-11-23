LOVEBITES kündigt fünftes Album an
23.11.2025 | 12:18
Die japanische Power Metal-Gruppe LOVEBITES hat soeben ihr neues Album "Outstanding Power" angekündigt, das am 18. Februar 2026 sowohl digital via Streaming als auch - zumindest vorerst in Japan - physisch in neun verschiedenen Editionen über Victor Entertainment Japan erscheint. Vier dieser Editionen sind exklusiv für den Fanclub "Lovebites, Inc." vorgesehen. Wann das Album als CD in Europa erscheint, steht noch nicht fest.
- Lovebites Facebook
- Michael Vogt
- lovebites outstanding power
