LOUDER betritt die Speed-Metal-Bühne
07.04.2026 | 11:03
Das kolumbianische Trio LOUDER veröffentlicht am 14.05.2026 sein Debütalbum "Devil's Night". Die Speed-Metal-Scheibe wird via Fighter Records veröffentlicht werden und präsentiert sich bereits vorab mit 'Heavy Metal Nights' auf YouTube.
"Devil's Night" Trackliste:
01. Speed Junkie
02. Satan's Bitch
03. Hellish Rock'n'Roll
04. Louder Than Hell
05. Dirty Rocker
06. Heavy Metal Nights
07. Metallic Overdose
08. Devil's Night
LOUDER - Heavy Metal Nights [2026]
https://www.youtube.com/watch?v=196RhL7Jpvs
