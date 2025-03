LORD OF THE LOST kündigt neues Album an

Am 8. August 2025 erscheint via Napalm Records das neue Album "OPVS NOIR Vol. 1". Geplant ist eine Trilogie mit jeweils elf Songs pro Volume.



Chris Harms zu "OPVS NOIR":

"Dunkelheit, Melancholie, Einsamkeit - alles Wörter, die häufig negativ konnotiert sind, die man mit Gefahr, Trauer und Verlust verbinden mag, und das nicht grundlos. Aber Dunkelheit kann auch Geborgenheit sein, Melancholie das warme und sentimentale Gefühl unserer Erinnerungen, und Einsamkeit wird zu notwendiger Stille, Ruhe und innerer Einkehr. "OPVS NOIR" ist ein Reiseführer, oder vielleicht auch ein Reisebericht, durch die dunklen Seiten unserer Innenwelt, die sich so häufig genau in dem Spannungsfeld zwischen dem bewegen, was wir emotional als positiv oder negativ einordnen. Und mit Vol. 1 ist all das hier erst der Anfang dieser 3-teiligen Reise..."



"OPVS NOIR Vol. 1" Trackliste:



01-Bazaar Bizarre

02-My Sanctuary

03-Light Can Only Shine In The Darkness (mit WITHIN TEMPTATION)

04-I Will Die In It

05-Moonstruck (mit STIMMGEWALT)

06-Damage, feat. Whiplasher Bernadotte

07-Ghosts, feat. Tina Guo

08-Lords Of Fyre (mit FEUERSCHWANZ)

09-The Things We Do For Love

10-The Sadness In Everything, feat. Anna Maria Rose

11-Dreams Are Never Alone



"OPVS NOIR Vol. 1" wird in verschiedenen Formaten verfügbar sein, unter anderem als Holzbuch Collectors Boxset, Earbook Collectors Edition, diverse Vinyl-Ausgaben, als Musik-Kaseette, CD und digital.



Lords Of Fyre







https://www.youtube.com/watch?v=eJnlT_7YWmg



