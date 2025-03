BENEDICTION kriecht über Leichen

Am 04. April 2025 mit veröffentlicht BENEDICTION via Nuclear Blast das neue Album "Ravage Of Empires". Mit 'Crawling Over Corpses' gibt es ein weiteres Musikvideo.



Crawling Over Corpses







https://www.youtube.com/watch?v=tfQJT29e6T0

