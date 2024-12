LORDI: neues Album im Anmarsch

Die finnischen Hardrocker LORDI veröffentlichen via Reigning Phoenix Music (RPM) am 21. März 2025 ihr 19. Studioalbum "Limited Deadition". Diesem voran geht die Single 'Syntax Terror', die die Hörerschaft in eine videospielähnliche Welt voller spaciger Melodien, donnernder Riffs und unwiderstehlicher Hooks entführt.



Mr Lordi kommentiert:

"Dieser Song hat sich aus seinem Hauptkeyboardriff entwickelt. Ich spielte mit Monosounds herum und versuchte etwas zu kreieren, was an die Eröffnungsmelodien diverser Actionfilme aus den 80ern erinnert. 'Syntax Terror' wäre übrigens beinahe der Albumtitel geworden, wäre nicht aufgefallen, dass andere Leute dieselbe Idee schon früher umgesetzt hatten. Beim Schreiben der Strophen spukte JUDAS PRIEST in meinem Kopf herum, während der Refrain an MANOWAR erinnern soll und der Titel darin im Udo-Dirkschneider-Gedächtnisstil gekreischt wird. Aber fragt mich nicht, wovon der Text handelt. 'Syntax Terror' ist ein enorm von den 80er Jahren inspirierter Heavy-Metal-Song, der mit jeder Zeile ein abstraktes Bild zeichnet!"



"Limited Deadition" - Trackliste:



01. SCG XIX The Hexecutioners

02. Legends Are Made Of Clichés

03. Syntax Terror

04. Skelephant In The Room

05. SCGTV Saturday Night Main Event

06. Killharmonic Orchestra

07. Collectable

08. SCGTV Monstersquad Action Figures

09. Fangoria

10. Hellizabeth

11. SCGTV The Hexecutioners Seasion

12. Retropolis

13. Frighteousness

14. SCGTV Crazee Ralph Promo

15. Limited Deadition

16. You Might Be Deceased



Syntax Terror







https://www.youtube.com/watch?v=YUDX4L-Inco

Quelle: Reigning Phoenix Music (RPM) Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: lordi limited deadition syntax terror