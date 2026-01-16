LION'S SHARE liefert neue Single und neues Album

Am 27.03.2026 erscheint "Inferno" von LION'S SHARE über Metalville Records. Es ist das erste Album der Schweden seit 17 Jahren. Aktuell steht eine Singleauskoppelung an. Seht hier das Video zu 'Another Desire'.

Sänger Nils Patrik Johansson kommentiert das Thema des Songs: Der Text von 'Another Desire handelt von Banden, Brüderlichkeit, Geld und der zerstörerischen Anziehungskraft der Sucht. Es geht um Loyalität, Macht und darum, wie leicht man zum Sklaven von Drogen und Begierden werden kann, von denen man glaubt, sie zu kontrollieren  bis sie einen selbst kontrollieren.



Gitarrist und Gründungsmitglied Lars Chriss fügt hinzu: Dieser Song repräsentiert genau, wo wir heute stehen. Schwer, scharf und direkt auf den Punkt gebracht. Nach all den Jahren war es uns wichtig, mit etwas zurückzukommen, das sowohl musikalisch als auch textlich hart zuschlägt.



LION'S SHARE ist

Nils Patrik Johansson  Vocals

Lars Chriss  Guitars

Andy Loos  Bass

Kay Backlund  Keyboards

Anuviel (Saecred Spirit)  Keyboards

Fredrik Johansson  Drums