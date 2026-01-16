GOTTHARD lacht im Regen

GOTTHARD ist wieder da, die Fans können sich über eine neue Single freuen. 'Smiling in the Pouring Rain' heißt der Song, der auch auf GOTTHARDs kommendem Mini-Album More Stereo Crush enthalten sein wird, das am 13. März 2026 über RPM erscheint.



Die Idee war, dem Song eine positive Stimmung zu geben. Auch wenn das Leben manchmal traurig sein kann oder sogar noch trauriger. Was man immer im Kopf behalten muss, ist, dass früher oder später etwas Gutes kommen wird. Man muss also weiter an das glauben, was man tut, und vor allem an sich selbst. Wir versuchen, ein bisschen Hoffnung zu geben. Das ist die Idee hinter diesem Song.  Leo Leoni



Dieser Song handelt im Grunde vom Leben und den unerwarteten großartigen Dingen, die aus schlechten Zeiten entstehen können. Das Leben kann sich wie eine endlose Achterbahn anfühlen, und dieser Track ist so etwas wie unser eigener Take auf 'Singing in the Rain.  Nic Maeder





"More Stereo Crush - Tracklist:



1. Right Now

2. Ride The Wave

3. Liverpool [feat. Marc Storace]

4. Smiling In The Pouring Rain

5. Snafu

6. Dont Miss The Call

7. Mayday

8. Burning Bridges [Radio Edit]

