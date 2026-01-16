HUMANITY'S LAST BREATH mit neuer Single und auf Tour mit LORNA SHORE!
Die Schweden HUMANITY'S LAST BREATH haben kurz vor Tourstart mit LORNA SHORE, WHITECHAPEL und SHADOW OF INTENT einen neuen Track namens 'Godhood' veröffentlicht:
https://www.youtube.com/watch?v=4QEA3FpqKUE
Die Tourdaten sind wie folgt:
23.01.26 Frankfurt, DE Jahrhunderthalle
24.01.26 Leipzig, DE Haus Auensee
25.01.26 Prague, CZ O2 Universum
27.01.26 Warsaw, PL COS Torwar
29.01.26 Budapest, HU Arena
30.01.26 Wiener Neustadt, AT Arena Nova
31.01.26 Munich, DE Zenith
01.02.26 Padova, IT Kioene Arena
03.02.26 Zürich, CH Samsung Hall
04.02.26 Lyon, FR Halle Tony Garnier
05.02.26 Paris, FR Zenith
06.02.26 Brussels, BE Forest National
08.02.26 London, UK Alexandra Palace
09.02.26 Birmingham, UK O2 Academy 1
10.02.26 Manchester, UK O2 Victoria Warehouse
12.02.26 Amsterdam, NL AFAS Live
13.02.26 Düsseldorf, DE Mitsubishi Electric Halle
14.02.26 Hamburg, DE Inselpark Arena
15.02.26 Copenhagen, DK K.B. Hallen
17.02.26 Gothenburg, SE Partille Arena
18.02.26 Oslo, NO Sentrum Scene
19.02.26 Stockholm, SE Hovet Ice Hall
21.02.26 Helsinki, FI Ice Hall
22.02.26 Turku, FI Logomo
