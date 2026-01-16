DOLMEN GATE: Band gibt Auflösung bekannt

Die portugisischen Epic-Metaller von DOLMEN GATE haben auf Ihren Social Media-Kanälen die Auflösung der Band bekanntgegeben. Nachdem noch im Oktober das zweite Album "Echoes Of The Ancient Tales" erschienen ist, kommt die Trennung denn doch ein wenig überraschend.

Anbei das Statement der Band:

"Das Tor ist geschlossen!

Nach vier Jahren haben wir uns entschlossen, Dolmen Gate aufzulösen.

Die vergangenen Jahre waren einige der schönsten und bereicherndsten unseres Lebens, und wir werden sie für immer in Ehren halten. Die Arbeit, die wir in dieser Zeit geleistet haben, war eine wahre Herzensangelegenheit, in die wir unser ganzes Herzblut gesteckt haben. Wir werden immer mit Stolz und Zuneigung darauf zurückblicken. Wir hoffen, dass ihr an unserer Musik genauso viel Freude hattet wie wir.

Wir möchten uns von ganzem Herzen bei jedem Einzelnen von euch für eure Unterstützung in all den Jahren bedanken. Es war uns eine große Freude, diese kurze, aber intensive Reise mit einer so eng verbundenen Gruppe von Freunden zu teilen  so, wie es nur eingefleischte Heavy-Metal-Fans kennen. Unserer Familie, unseren Freunden, No Remorse Records, die uns von Anfang an ihr volles Vertrauen und ihre Unterstützung geschenkt haben, und allen, denen unsere Musik Freude bereitet hat, gilt unser tiefster Dank.





Wir sehen uns auf der anderen Seite

Sobald die Grenze überschritten ist, wird man zur Legende.

Und die Sterblichen sind vergessen, sobald sie das Dolmentor durchschritten haben.

Original:

"The Gate has been closed!

After 4 years of activity we decided to disband Dolmen Gate.

These past years have been some of the most rewarding and enjoyable times of our lives, and we will treasure them forever. The work that we put out during this time was a true labor of love and we put a lot of ourselves into it. It will be something that well always look back with pride and fondness. We hope that you have found as much enjoyment in our work as we did.

We would like to thank wholeheartedly to each and every single one of you for your support over these years. It has been an absolute pleasure to share this short but intense journey with what felt like a very close knit group of friends, the way that only heavy metal maniacs know how to be. To our family, our friends, No Remorse Records, who gave us their total belief and support from the beginning, and everyone to whom our music brought enjoyment, we give our deepest thanks.

See you all on the other side

Once the border is crossed, one turns to a tale

And mortals are forgotten, once crossed the Dolmen Gate