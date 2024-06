LEPROUS mit neuer Single

Die norwegische Rockband LEPROUS gibt weitere Details zu ihrem mit Spannung erwarteten 8. Studioalbum mit dem Titel "Melodies Of Atonement" bekannt, das am 30. August 2024 über InsideOutMusic weltweit erscheinen wird.



Zum Auftakt der Albumkampagne und ihrer feierlichen Rückkehr haben LEPROUS eine neue Single und ein Video mit dem Titel 'Atonement' veröffentlicht. Das Video wurde in Polen unter der Regie von Dariusz Szermanowicz gedreht und zeigt die Band sowohl klanglich als auch visuell von einer neuen und noch dynamischeren Seite.

