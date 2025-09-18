LA DISPUTE: Deutschland-Tour 2026

Nach sechs Jahren melden sich LA DISPUTE mit neuem Album No One Was Driving the Car zurück auf Europas Bühnen  und die Post-Hardcore-Helden aus Michigan machen auch in Deutschland halt. Die Band wird im Winter/Frühjahr 2026 acht Shows in deutschen Städten spielen und sowohl neue Songs vom aktuellen Album als auch bewährte Klassiker im Gepäck haben.

Support bei den meisten Terminen übernehmen VS SELF und PIJN.

Deutschland-Tourdaten 2026

24.02.2026 Mainz KUZ Mainz

25.02.2026 München Backstage Werk

02.03.2026 Dresden Beatpol

03.03.2026 Leipzig Täubchenthal

06.03.2026 Berlin Astra Kulturhaus

07.03.2026 Hamburg Fabrik

10.03.2026 Köln Live Music Hall

13.03.2026 Stuttgart Im Wizemann