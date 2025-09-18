LA DISPUTE: Deutschland-Tour 2026
Nach sechs Jahren melden sich LA DISPUTE mit neuem Album No One Was Driving the Car zurück auf Europas Bühnen und die Post-Hardcore-Helden aus Michigan machen auch in Deutschland halt. Die Band wird im Winter/Frühjahr 2026 acht Shows in deutschen Städten spielen und sowohl neue Songs vom aktuellen Album als auch bewährte Klassiker im Gepäck haben.
Support bei den meisten Terminen übernehmen VS SELF und PIJN.
Deutschland-Tourdaten 2026
24.02.2026 Mainz KUZ Mainz
25.02.2026 München Backstage Werk
02.03.2026 Dresden Beatpol
03.03.2026 Leipzig Täubchenthal
06.03.2026 Berlin Astra Kulturhaus
07.03.2026 Hamburg Fabrik
10.03.2026 Köln Live Music Hall
13.03.2026 Stuttgart Im Wizemann
- Quelle:
- https://www.visions.de/
- Redakteur:
- Marc Eggert
