LACRIMOSA: Neuer Song 'Metamorphobia' angekündigt

Die Band LACRIMOSA wird am kommenden Samstag den Song 'Metamorphobia' als Stream veröffentlichen.



Zu den Hintergründen dieser Veröffentlichung sagt die Band: "Kurz bevor wir zur "Lament-Tour" im Frühjahr gestartet sind, wurde diese Nummer wach in mir. Vereinzelt haben wir sie dann in Latein Amerika aufgeführt. Nach unserer Rückkehr  noch nicht lange her  haben wir diesen Song aufgenommen. Weil wir aber Anne auf dem kommenden Tourabschnitt nicht hören können, diese Aufnahme aber ihre aktuellste und vorerst letzte Aufnahme enthält, müsst Ihr das hören!"



Am kommenden Samstag erscheint 'Metamorphobia' auf den relevanten Streaming Plattformen. Da wir hier sehr kurzfristig unterwegs sind, die Plattformen aber unterschiedliche Vorlaufzeiten haben, kann es sein, dass der Song am Samstag noch nicht überall zu hören sein wird.



Die Tour startet am 25.09.2025 in Hamburg. Mit am Start ist die Band [SOON].



Das sind die Termine:

25.09.25 - Hamburg, Markthalle

26.09.25 - Leipzig, Felsenkeller

27.09.25 - Jena, F-Haus (ausverkauft)

28.09.25 - Berlin, Columbia Theater

30.09.25 - Hannover, Musikzentrum

01.10.25 - Aschaffenburg, Colos-Saal

03.10.25 - Oberhausen, Kulttempel

05.10.25 - Nürnberg, Der Hirsch

06.10.25 - München, Backstage

Quelle: https://www.facebook.com/LacrimosaOfficial Redakteur: Swen Reuter Tags: lacrimosa lament tour 2025 tour 2025 metamorphobia neue single stream tilo wolff anne nurmi soon