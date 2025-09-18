ATREYU: Neue Single 'Dead' veröffentlicht

Die kalifornische Metalcore-Band ATREYU hat gestern via Spinefarm Records die Single 'Dead' veröffentlicht. Mit dieser Veröffentlichung geht auch eine Tour einher. Diese beginnt am 04.11.2025 in Mesa (Arizona) und endet am 11.12.2025 in Pomona, Kaliforniern.



Die Tour markiert das 20+1-jährige Jubiläum des Albums "The Curse" aus dem Jahre 2004. Es war damals der Durchbruch für die Band und lieferte Songs wie 'Bleeding Mascara', 'Right Side Of The Bed' und 'The Crimson'.



Ob die Band auch Konzerte in Europa plant, ist aktuell leider nicht bekannt.

https://www.youtube.com/watch?v=M8Qi0gRVizA