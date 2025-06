LANDMVRKS auf Tour mit UNDEROATH, PAIN OF TRUTH und SPLIT CHAIN

Metalcore mal vier! Zur Feier des neuen Albums "The Darkest Place I've Ever Been" kommt die französische Band LANDMVRKS auf große EU/UK-Tour und hat spannende Gäste mit im Gepäck: UNDEROATH, PAIN OF TRUTH und SPLIT CHAIN!



Termine:

10.12.2025 - Wiesbaden, DE @ Schlachthof

11.12.2025 - Wiesbaden, DE @ Schlachthof

13.12.2025 - Leipzig, DE @ Haus Auensee

14.12.2025 - Munich, DE @ Zenith

18.12.2025 - Hamburg, DE @ Inselpark Arena

19.12.2025 - Cologne, DE @ Palladium



Tickets sind über die offizielle Bandwebsite verfügbar.