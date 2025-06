NEW WORLD DEPRESSION mit neuem Video aus angekündigtem Album

Am 19.09.2025 kommt der neue Langspieler "Abysmal Void" von NEW WORLD DEPRESSION, via Testimony Records, auf den Markt und um die Werbetrommel für die neue Scheibe vorab schon etwas zu rühren, gibt es jetzt den Opener 'The Vault' als Appetizer auf YouTube zu sehen.





Die Band zu 'The Vault':



"Der Eröffnungstrack 'The Vault' unseres neuen Albums "Abysmal Void" ist eine düstere Hymne über Schuld, Rache und den Zorn der Natur", erklärt Gitarrist Julian Schulz im Namen der Band. "Wenn die Geister des Meeres erst einmal erwacht sind und sich erheben, gibt es kein Entkommen mehr. Der Song erzählt die metaphorische Geschichte einer dem Untergang geweihten Schiffsbesatzung, die den selbstverschuldeten Untergang der Menschheit symbolisiert, da wir die Ressourcen des Planeten unerbittlich ausbeuten."







"Abysmal Void" Trackliste:





01-The Vault

02-Book of Trophies

03-Spoils of War

04-Blind Eyes

05-Marching on Our Graves

06-Burning Down

07-Grenadier

08-Expect No Mercy

09-Carnage

10-Moonbound Hunger







The Vault [Official Music Video]







https://www.youtube.com/watch?v=vqPkIwREBBI

