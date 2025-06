LORNA SHORE mi neuem Song

Nach der Ankündigung des neuen Albums "I Feel The Everblack Festering Within Me", das am 12. September 2025 via Century Media Records erscheint, und dem ersten Appetizer 'Oblivion', hat die Truppe um Frontmann Will Ramos nun mit 'Unbreakable' einen weiteren Song aus dem Langspieler Veröffentlicht.

Will Ramos über die neue Single:

" 'Unbreakable' ist ein sehr triumphaler, allumfassender Song, der geschrieben wurde, um die Menschen für einen schönen Moment zusammenzubringen, in dem sie erkennen können, dass, egal was die Welt uns entgegenwirft, sie uns niemals niederreißen wird. Wir und unsere Bindungen sind unzerbrechlich."

"I Feel The Everblack Festering Within Me" Trackliste:



01-Prison Of Flesh

02-Oblivion

03-In Darkness

04-Unbreakable

05-Glenwood

06-Lionheart

07-Death Can Take Me

08-War Machine

09-A Nameless Hymn

10-Forevermore



Unbreakable







https://www.youtube.com/watch?v=H2WLFnj0ZbM