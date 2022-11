Kiki Bohemia & Sicker Man: Debüt-EP

Am 11.11.2022 haben Kiki Bohemia von TRIALOGOS und Sicker Man über blankrecords, dem Label von Tobias Vethake, dem Mann hinter dem Soloprojekt, "waiting for wood" veröffentlicht. Die EP von zirka 23 Minuten beinhaltet vier Tracks, die sich zwischen Krautrock, Noise, Drone und Instant Composition bewegen. Von 'unfold' and 'i saw you kiss the lion's ass' existieren schon Videos.,

