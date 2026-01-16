KREATOR zeigt Video zum Titeltrack des heute veröffentlichten Albums!

"Krushers Of The World" heißt das neue Album der Thrash-Urgesteine KREATOR, welches seit heute in den Läden steht. Zum Titeltrack wurde nun ein Video nachgeliefert:

https://www.youtube.com/watch?v=pkXVwVIS97w

Zur weiteren Lektüre empfehlen wir unser REVIEW als auch unser INTERVIEW.