KREATOR zeigt Video zum Titeltrack des heute veröffentlichten Albums!
Kommentieren
16.01.2026 | 19:53
"Krushers Of The World" heißt das neue Album der Thrash-Urgesteine KREATOR, welches seit heute in den Läden steht. Zum Titeltrack wurde nun ein Video nachgeliefert:
https://www.youtube.com/watch?v=pkXVwVIS97w
Zur weiteren Lektüre empfehlen wir unser REVIEW als auch unser INTERVIEW.
- Quelle:
- Band-Social-Media
- Redakteur:
- Jakob Ehmke
- Tags:
- kreator krushers of the world neues album 2026
0 Kommentare