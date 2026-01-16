SIEGE PERILOUS: Vorabauskopplung

Fast ein Jahr nach den ersten Ankündigungen scheint es Gestalt anzunehmen: Die Power-Metal-Formation SIEGE PERILOUS aus den USA will am 27. März ihr Debütalbum "Becoming The Dragon" veröffentlichen. Ein Zeichentrickclip der ersten, digitalen Single 'As The Dragon Falls' mit einem Gastauftritt von Fabio Lione (ANGRA, ex-RHAPSODY) ist online.







https://www.youtube.com/watch?v=WzMIMvm4wvY

Quelle: Asher Media Relations Redakteur: Stefan Kayser Tags: siege perilous becoming the dragon as the dragon falls fabio lione