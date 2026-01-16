IOTUNN mit neuem Video
Kommentieren
16.01.2026 | 15:51
Aus dem aktuellen Live-Album "Waves Over Copenhell" zeigt IOTUNN, via Metal Blade Records, das Video zu 'The Tower Of Cosmic Nihility' auf YouTube.
Aus dem aktuellen Live-Album "Waves Over Copenhell" zeigt IOTUNN, via Metal Blade Records, das Video zu 'The Tower Of Cosmic Nihility' auf YouTube.
Die Band geht dieses Jahr auf ihre "Kinship European Tour", welche von POWERMETAL.de präsentiert wird.
The Tower Of Cosmic Nihility (Live at Copenhell)
https://www.youtube.com/watch?v=lBblL1YLv2Y
- Quelle:
- Metal Blade Records
- Redakteur:
- Norman Wernicke
- Tags:
- iotunn waves over copenhell the tower of cosmic nihility
0 Kommentare