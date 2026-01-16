HELLRIPPER mit neuem Album
Kommentieren
16.01.2026 | 15:41
Die schottische Black/Speed-Metal-Schmiede HELLRIPPER hat für den 27.03.2026 das neue Album "Coronach" angekündigt. Veröffentlicht wird die Platte via Century Media Records und präsentiert sich vorab mit 'Hunderprest' auf YouTube.
Die schottische Black/Speed-Metal-Schmiede HELLRIPPER hat für den 27.03.2026 das neue Album "Coronach" angekündigt. Veröffentlicht wird die Platte via Century Media Records und präsentiert sich vorab mit 'Hunderprest' auf YouTube.
"Coronach" Trackliste:
01. Hunderprest
02. Kinchyle (Goatkraft And Granite)
03. The Art Of Resurrection
04. Baobhan Sith (Waltz Of The Damned)
05. Blakk Satanik Fvkkstorm
06. Sculptor's Cave
07. Mortercheyn
08. Coronach
Hunderprest
https://www.youtube.com/watch?v=yQpB78zs138&t=2s
- Quelle:
- Century Media Records
- Redakteur:
- Norman Wernicke
- Tags:
- helripper coronach hundeprest
0 Kommentare