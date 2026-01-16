DREAM THEATER öffnet wieder seine Archive: "Live In Tokyo, 2010" kommt im März!
DREAM THEATER öffnet wieder seine "Lost Not Forgotten"-Archive: Am 13.03.2026 wird "Live In Tokyo, 2010" veröffentlicht. Es handelt sich dabei um das letzte Konzert mit Schlagzeuger Mike Portnoy, bevor er 2023 zurückkehrte.
Die Trackliste liest sich wie folgt;
1. A Nightmare To Remember (Live in Tokyo 2010) - 15:48
2. A Rite Of Passage (Live in Tokyo 2010) - 09:35
3. Prophets Of War (Live in Tokyo 2010) - 07:07
4. Wither (Live in Tokyo 2010) - 05:14
5. The Count Of Tuscany (Live in Tokyo 2010) - 21:17
6. Pull Me Under / Metropolis (Live in Tokyo 2010) - 16:57
Das Album kann man HIER vorbestellen.
