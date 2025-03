KRAFTWERK Ende 2025 auf Tour

Die deutschen Electro-Pioniere Kraftwerk begeben sich im November und Dezember 2025 auf große "Multimedia Tour". In nicht weniger als dreizehn Städten geben sich die Düsseldorfer dann in Deutschland die Ehre, nachdem sie in den vergangen drei Jahren nur jeweils ein Konzert in ihrem Heimatland gegeben haben. Die letzte größere Tournee fand 2018 statt.

Zur Ankündigung heißt es bei Veranstalter FKP Scorpio: “Mit ihrem einzigartigen Zusammenspiel aus elektronischen Klängen, Computer-Animationen und Performance-Kunst haben sie die Musikgeschichte geprägt. Erlebt die Pioniere live und taucht ein in ihre visionäre Welt aus Musik und Kunst!”

Der exklusive Vorverkauf bei Eventim startet am 2. April um 10 Uhr, der allgemeine Vorverkauf beginnt dann am 4. April, ebenfalls um 10 Uhr.

Hier die Termine im Überblick:

11.11.2025 Nürnberg, Meistersingerhalle

13.11.2025 Rostock, StadtHalle Rostock

26.11.2025 Braunschweig, Volkswagen Halle

27.11.2025 Chemnitz, Stadthalle Chemnitz

28.11.2025 Hamburg, CCH

30.11.2025 Bochum, Ruhr Congress

01.12.2025 Frankfurt, Jahrhunderthalle

04.12.2025 Lingen, EmslandArena

09.12.2025 Berlin, Uber Eats Music Hall

11.12.2025 Leipzig, QUARTERBACK Immobilien ARENA

13.12.2025 Bielefeld, Seidensticker Halle

14.12.2025 Düsseldorf, Mitsubishi Electric HALLE

20.12.2025 München, Zenith

