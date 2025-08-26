KNIFE und WARRANT zusammen auf Tour 2026
Bock auf nen schönen, speedlastigen Live-Abriss? Dann nix wie hin zu einem der Dates der im nächsten Jahr folgenden "Speed Invasion"-Tour mit KNIFE und WARRANT.
Hier die Termine:
27.03.2026: Oldenburg (DE), MTS
28.03.2026: Essen (DE), Don't Panic
29.03.2026: Kassel (DE), Goldgrube
30.03.2026: Bamberg (DE), Live Club
31.03.2026: Frankfurt (DE), Ponyhof
01.04.2026: Stuttgart (DE), Der schwarze Keiler
02.04.2026: Burglengenfeld (DE), VAZ
03.04.2026: Uherské Hradiste (CZ), Club Mir
04.04.2026: Leipzig (DE), Bandhaus Keller
