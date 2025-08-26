FALLUJAH und der Obsidian-Architekt

Am 13. Juni 2025 erschien via Nuclear Blast das Album "Xenotaph" von FALLUJAH. Mit 'The Obsidian Architect' gibt es jetzt eine weitere Auskopplung samt Musik-Video.



Die Band kommentiert das Video wie folgt:

"Wir haben unser gesamtes Budget für Lamborghinis und Tattoos für das Musikvideo zu 'Labyrinth Of Stone' ausgegeben, daher mussten wir dieses Video selbst drehen. Das Beste, was wir tun konnten. Viel Spaß damit."



The Obsidian Architect







https://www.youtube.com/watch?v=z50U3MioP1Y

Quelle: Nuclear Blast Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: fallujah xenotaph the obsidian architect