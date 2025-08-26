FALLUJAH und der Obsidian-Architekt
Am 13. Juni 2025 erschien via Nuclear Blast das Album "Xenotaph" von FALLUJAH. Mit 'The Obsidian Architect' gibt es jetzt eine weitere Auskopplung samt Musik-Video.
Die Band kommentiert das Video wie folgt:
"Wir haben unser gesamtes Budget für Lamborghinis und Tattoos für das Musikvideo zu 'Labyrinth Of Stone' ausgegeben, daher mussten wir dieses Video selbst drehen. Das Beste, was wir tun konnten. Viel Spaß damit."
The Obsidian Architect
https://www.youtube.com/watch?v=z50U3MioP1Y
