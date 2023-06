KNIFE mit neuem Album

Am 25. August 2023 erscheint via Napalm Records das neue Album "Heaven Into Dust" der Band KNIFE. Cover, Trackliste und mit dem Titeltrack eine erste Auskopplung haben wir hier für euch.



"Heaven Into Dust" Trackliste:



01. Hawks Of Hades

02. Night Vision

03. Heaven into Dust

04. Iron Sceptre

05. With Torches They March

06. Black Oath and Spells

07. The Arson Alchemist

08. A Phantom Devised

09. Realm Of Violence

10. No Gods In The Dark



Heaven Into Dust







https://www.youtube.com/watch?v=IaZ4wXGzA0A



