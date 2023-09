KK'S PRIEST zeigt Dokumentation

Am 29. September 2023 erscheint via Napalm Records das Album "The Sinner Rides Again" von KK'S PRIEST. Heute gibt es eine 13-minütige Dokumentation über 'The Return of K.K. Downing and KK's Priest'.



Das Stück wurde bei der ersten offiziellen KK'S PRIEST-Show am 6. Juli 2023 in KK's Steel Mill in Wolverhampton, England, gedreht. Der Dokumentarfilm bietet einen Blick hinter die Kulissen bei den Vorbereitungen für das Konzert und enthält exklusives Live-Material, sowie persönliche Kommentare von K.K. Downing, Tim "Ripper" Owens und der Band.



KK's Priest Documentary: The Return of K.K. Downing and KK's Priest







https://www.youtube.com/watch?v=Sy2Ntg6tzrU

