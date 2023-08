Mit 'Strike Of The Viper' gibt es einen neuen Song aus dem Hause KK'S PRIEST, den wir euch natürlich nicht vorenthalten wollen.

Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wir können es kaum erwarten, bis "The Sinner Rides Again" am 29. September das schwermetallische Licht der Welt erblickt.