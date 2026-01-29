KINGS OF LEON mit Europatour 2026
Kommentieren
Wie berichtet, hat die Band nach fast 20 Jahren letzten Herbst neue Musik veröffentlicht. Die Familienbande wird im Frühsommer 2026 ein paar Termine in Europa absolvieren.
Tickets dafür gibt es bei den gängigen Portalen Eventim und Ticketmaster.
14. Juni 2026: EST-Tallinn Unibet Arena
17. Juni 2026: POL-Łódź Atlas Arena
18. Juni 2026: Berlin, Deutschland Zitadelle Spandau
20. Juni 2026: IT-Mailand Fiera Milano Live
23. Juni 2026: A-Wien Stadthalle
24. Juni 2026: HR-Zagreb InMusic Festival
26. Juni 2026: UK-Chelmsford State Fayre
29. Juni 2026: NI-Belfast Nordirland Belsonic Festival
1. Juli 2026: IRL-Limerick Thomond Park Stadium
3. Juli 2026: UK-Glasgow Bellahouston Park
4. Juli 2026: UK -Manchester Co-Op Live
6. Juli 2026: UK-Leeds First Direct Bank Arena
10. Juli 2026: ES-Madrid Mad Cool Festival
- Quelle:
- KINGS OF LEON
- Redakteur:
- Mathias Freiesleben
- Tags:
- kings of leon neue ep europa juni 2026 juli 2026 powermetalde
0 Kommentare