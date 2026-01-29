TRAGOS mit Debütalbum "Bellicum"
Das französische Death-Metal-Quartett TRAGOS wird am 13.03.2026 sein Debütalbum "Bellicum", via
Fetzner Death Records, veröffentlichen.
Nach der Demo "Radix Mendosus" (2022) und der EP "EP MMXXIV" (2024) ist dies nun das nächste Kapitel der Bandgeschichte, welches sich mit 'Scherzo Patibul' bereits bei YouTube präsentiert.
"Bellicum" Trackliste:
01. Lethal Suspiro
02. Fragmento Fugit
03. Penumbra Prolix
04. Narcissus Vortex
05. Labor Delusiv
06. Scherzo Patibul
07. Chthonian Exult
08. Random Punishment
09. Ritual Deflor
10. Sanguinolent
11. Egofabulist
12. Opus Carnifex
TRAGOS - Scherzo Patibul (feat. Skull from FATAL) - Official Lyrics Video
https://www.youtube.com/watch?v=c3AaHpkIRNw
